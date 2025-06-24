İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Yeniden Sinematek yaz gösterimleri Tarihi Havagazı Fabrikası’nda Buena Vista Social Club filmi ile başladı.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin dünya sinemasının başarılı yapımlarını Tarihi Havagazı Fabrikası’nda seyirci ile buluşturduğu Yeniden Sinematek yaz gösterimleri Buena Vista Social Club filmi ile başladı. Ücretsiz etkinlik büyük ilgi gördü. Çim alanda açık havada sinema keyfi yaşayan İzmirliler unutulmaz bir akşam geçirdi. 25 Ağustos’a kadar sürecek gösterimler pazartesi akşamları saat 21.00’de başlayacak.

“Burada olmaktan çok keyif alıyorum”

Buena Vista Social Club filmini izlemeye gelen Ayşe Emre Ermin, "Yeniden Sinematek başladığından bu yana her yıl birkaç filme geliyorum. Burada olmaktan çok keyif alıyorum. Evde ekrana bakmaktansa insanlarla beraber sinema ortamında olmak çok hoşuma gidiyor. Film seçkisine genelde sosyal medyadan bakıyorum. Çok güzel filmler oluyor. Özellikle kışın izlemeyi kaçırdığım filmleri burada seyrediyorum. Ortamdan da buraya gelen kitleden de çok memnunum" dedi.

“Sabırsızlıkla filmi bekliyoruz”

Havagazı Fabrikası’nda, Yeniden Sinematek gösterimlerini ilk kez deneyimleyenler de vardı. Görkem Gençsoy "Ben İzmir'de yaşamaya yeni başladım. Yeniden Sinematek gösterimlerine ilk defa geliyorum. Güzel bir etkinlik. Arkadaşımın tavsiyesi ile geldim. Çok keyifli bir ortam var" derken, Ender Şener ise "Yeniden Sinematek'i ilk defa deneyimlemek için geldik. Sabırsızlıkla filmi bekliyoruz. Sevdiğim müzik grubunu anlatan bir film ve buraya gelip izlemeye karar verdik. Yazlık sinemalar çocukluğumuzun aktiviteleri. Umarım aynı keyfi tekrar alırız" diye konuştu.

“Eski yazlık sinemalar gibi”

Etkinliğe kızı Defne Akkuş ile gelen Arzu Akkuş, “Açık havada temiz hava alıp günün yorgunluğunu atıyoruz. Armut koltuklar rahat. Buraya ulaşım kolay olduğu için herkes sandalyesini alıp gelebiliyor. Evinden içecek getiren var, isterse buradan uygun fiyata alıyor. İnsanlar burada birbiriyle tanışıyor. Bu etkinliklerin devam etmesini isterim. Eski yazlık sinemalar gibi güzel bir etkinlik" ifadelerini kullandı. Defne Akkuş ise "Yeniden Sinematek'e daha önce de geldik. Yaz seçkisinin diğer filmlerine de gelmeyi düşünüyoruz” dedi.

Buena Vista Social Club

Yönetmen koltuğunda dünyaca ünlü isim Wim Wenders’in oturduğu 1999 Almanya, Küba, ABD, Birleşik Krallık ve Fransa ortak yapımı belgesel Buena Vista Social Club, izleyicileri keyifli bir yolculuğa çıkardı. Film, kendi ülkelerinde birer efsane olan Compay Segundo, Ruben Gonzales, Ibrahim Ferrer, Omara Portuondo ve Eliades Ochoa’nın kurdukları Buena Vista Social Club adlı müzik grubu ve grup üyelerinin yaşantısını beyaz perdeye aktarıyor.

Saklı Krallık

Yeniden Sinematek Açıkhava Yaz Programı, 25 Ağustos’a kadar devam edecek. Bu kapsamda 2023 Birleşik Krallık, Lüksemburg, Fransa ortak yapımı olan ve Michael Morpurgo’nun aynı adlı eserinden beyaz perdeye uyarlanan macera ve animasyon türündeki Saklı Krallık filmi, 30 Haziran’da izleyici ile buluşacak.

Samia

2024 İtalya, Almanya, Belçika ortak yapımı olan ve Yasemin Şamdereli, Deka Mohamed’in yönetmenliğini üstlendiği dram, biyografi ve spor türlerindeki Samia filmi, sporcu Samia Yusuf Omar’ın ilham veren hayatına odaklanıyor. Samia, 7 Temmuz’da gösterilecek.

Lee

2023 ABD, Avustralya, Birleşik Krallık, Macaristan, Singapur ortak yapımı biyografi, dram ve savaş türlerindeki Lee filmi ise 14 Temmuz’da sinemaseverlerin beğenisine sunulacak. Film, meslek yaşantısına model olarak başlayan ve 2. Dünya Savaşı’nda bir savaş muhabiri olarak devam eden Elizabeth Miller’ın yaşantısını izleyiciye aktarıyor.

Aydınlık Hayallerimiz

Cannes Film Festivali’nde Festival Büyük Ödülü’ne layık görülen 2024 Hindistan, Fransa, Lüksemburg, Hollanda, İtalya ortak yapımı Aydınlık Hayallerimiz’de toplumsal kırılma şiirsel bir duyarlılık ve güçlü bir görsel dille yansıtılıyor. Seyirciye bir sevgi, arzu ve feminist özgürleşme öyküsü anlatan film, 21 Temmuz’da gösterilecek.

Aznavour

2024 Fransa yapımı dram, biyografi ve müzik türlerindeki Aznavour filminde de dünya çapında ünlü Fransız şarkıcı, söz yazarı ve oyuncu Charles Aznavour’un sanata adadığı hayatı ve eserleri 28 Temmuz’da beyaz perde yoluyla seyirci ile buluşuyor.

Acı Gerçekler

Kara komedi ve dram türlerindeki 2024 Birleşik Krallık, İspanya ortak yapımı Acı Gerçekler, Londra’da yaşayan modern bir ailenin insani bir iletişim arayışındaki dinamiklerine ve katmanlı insan ilişkilerine odaklanıyor. Acı Gerçekler, 4 Ağustos’ta izlenebilecek.

Bir Salyangozun Anıları

2024 Avustralya yapımı animasyon film Bir Salyangozun Anıları’nda, küçük yaşta ikiz kardeşi Gilbert’ten ayrılan süs salyangozları toplamaya meraklı ve kitap aşığı, yalnız ve uyumsuz Grace Pudel’in macerası anlatılıyor. Film, 11 Ağustos’ta animasyon film meraklılarının beğenisine sunulacak.

Geçiş

Levan Akın’ın yazıp yönettiği Berlin Uluslararası Film Festivali’nde Jüri Ödülü’nü alan 2024 İsveç, Danimarka, Fransa, Türkiye, Gürcistan ortak yapımı Geçiş filminde, kayıp olan yeğeni Tekla’yı bulmak için bir yolculuğa çıkan Lia’nın yolu İstanbul’a çıkıyor. Dayanışmayı odağına alan film, 18 Ağustos’ta gösterilecek.

Başka Bir Hayatta

2023 ABD, Güney Kore ortak yapımı Başka Bir Hayatta filmi, iki çocukluk arkadaşı olan Nora ve Hai Sung’a odaklanıyor. Hayat, ayrılmak zorunda kalan iki arkadaşı birbirlerinden habersiz geçen 20 yılın ardından New York’ta yeniden bir araya getiriyor. Başka Bir Hayatta, 25 Ağustos’ta İzmirliler ile buluşacak.