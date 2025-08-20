“Türkiye Araç Hasar Raporu İstatistiği”ne göre dünya genelinde her yıl yaklaşık 1,2 milyon kişinin ölümüyle sonuçlanan trafik kazalarının önemli bir kısmı yandan çarpmalardan oluştuğu kaydedildi.İSTANBUL (İGFA) - Homer Smart Auto Services, 20 yıldır oluşturduğu ve yaklaşık 1 milyonluk işlem bilgisi içeren “Türkiye Araç Hasar Raporu İstatistiği”ni açıkladı.

Homer'ın raporuna göre trafik kazalarında otomobillerin en çok hasar alan kısmı araç kapıları oldu.

Kapılar, trafikte yandan çarpmaların en fazla kaza vakası olduğunu ortaya koyarken, ikinci sırada ön tampon ve üçüncü sırada ise ön çamurluk yer aldı.

Hasar alan diğer parçalar ise sırasıyla şöyle; Arka tampon, Arka çamurluk, Arka panel, Motor kaputu, Ön süspansiyon, Far ve sinyaller ile bagaj kapağı.

Yılda yaklaşık 30 bin araç onarımı gerçekleştirdiklerine ve 4,5 milyon yedek parça datası yönettiklerine vurgu yapan HOMER Genel Müdürü Erkan Fuat Işıksal, sahada görev alan bin 500'den fazla çalışanlarıyla Türkiye’nin her yerinde, aynı standartlarda fiyat, gerektiğinde orijinal yedek parça ve kaliteli işçilik garantisi sunan tek servis marıkası olduklarını belirterek, bu istatistiki paylaşımları önümüzdeki günlerde daha da detaylandıracaklarını söyledi.