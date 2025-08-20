Düzce’nin Gümüşova ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cip bariyerlere çarparak takla attı. Kazada 1 kişi hafif yaralandı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Alınan bilgiye göre kaza saat 12.00 sıralarında Anadolu Otoyolu’nun Düzce Gümüşova Yeşilyayla mevkisinde yaşandı.
İstanbul istikametine seyir halinde olan Ç.T. idaresindeki 34 NEH 382 plakalı cip, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yolda savrulan araç takla attı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilirken, kaza yerindeki ilk müdahale sonrasında sürücü Ç.T., ambulansla Düzce’deki hastaneye sevk edildi.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili tahkikat sürüyor.