Kocaeli Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, Şehir Hastanesi tramvay hattının sadece 17 ayda 1 milyon 800 bin yolcuya hizmet verdiğini açıkladı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent trafiğini akıcı hale getirmek ve vatandaşların ulaşım sorununu çözmek amacıyla çok önemli projeler hayata geçiriyor.

Bu projelerden biri olan, 2017 yılında Sekapark-Otogar arasında yolcu taşımaya başlayan tramvay da yapılan yeni çalışmalarla genişletildi. Sekapark'a kadar olan hat, Kuruçeşme'ye uzatıldı. 17 Mart 2024 tarihinde de Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katıldığı bir törenle Kocaeli Şehir Hastanesi tramvay hattı hizmete açıldı. 1.5 yıl gibi kısa bir sürede tamamlanan bu hat, Kocaeli Şehir Hastanesi'ne ulaşımı rahat hale getirirken, süreyi de 15 dakikaya indirdi.

VATANDAŞIN İLGİSİ YÜKSEK

Kocaelililer ilk günden itibaren Kocaeli Şehir Hastanesi Tramvay Hattı'na büyük ilgi gösteriyor. Bu ilgi, rakamlara da yansıdı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, hattın açıldığı günden bu yana 1 milyon 796 bin 186 yolcuya güvenli, konforlu ve hızlı ulaşım imkânı sunduğunu açıkladı. Başkan Büyükakın, "Vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştıran, şehrimizin ulaşım yükünü azaltan bu önemli hattımızla, her gün binlerce hemşehrimize hizmet vermeye devam ediyoruz" derken, Kocaeli için çalışmaya, hayatı kolaylaştıran projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerinin altını çizdi.