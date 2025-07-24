Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye genelinde 11 büyük orman yangınıyla mücadele edildiğini, Eskişehir-Afyonkarahisar yangınında 5 orman çalışanı ve 5 AKUT mensubunun hayatını kaybettiğini duyurdu. Vatandaşlara teyakkuz çağrısı yaptı.ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yaptığı açıklamada, Türkiye’de devam eden orman yangınlarına ilişkin kritik bilgiler paylaştı.

Ülke genelinde dün itibariyle 9 yeni büyük yangının çıktığını, önceki 2 yangınla birlikte toplam 11 büyük yangınla mücadele edildiğini belirten Bakan Yumaklı, yangınların olağanüstü sıcaklık ve değişken rüzgarlar nedeniyle zorlu koşullarda kontrol altına alınmaya çalışıldığını ifade etti.

Bakan Yumaklı, Eskişehir Seyitgazi’de başlayıp Afyonkarahisar sınırlarına ulaşan yangında, rüzgarın ani yön değiştirmesiyle 19 orman çalışanı ve 5 AKUT gönüllüsünün alevler arasında kaldığını duyurdu. Olayda 14 kişinin hastanelerde tedavi altında bulunurken, ne yazık ki 5 orman çalışanı ve 5 AKUT mensubu hayatını kaybettiğini belirten Bakan Yumaklı, “Hayatını kaybeden kardeşlerimizin ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum” dedi.

Hâlen devam eden 7 yangının Sakarya’da 3, Karabük’te 2, Manisa’da 1 ve Eskişehir’de 1 noktada etkili olduğunu belirten Bakan Yumaklı, özellikle Sakarya Geyve’den başlayıp Bilecik Osmaneli’ye sıçrayan yangının yoğun müdahale gerektirdiğini vurguladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı: ▪ Bugün ülkemizde 9 büyük yangın çıktı. 2 yangınla mücadele ediyorduk. Bununla beraber 11 büyük yangınla olağanüstü sıcaklık ve olağanüstü değişken rüzgarla mücadele ederek; bu yangınlara bütün gücümüzle, bütün imkanlarımızla karşı koyduk.… pic.twitter.com/qeMwBb4C4L — T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) July 23, 2025

HASSASİYET ÇAĞRISI

Bakan Yumaklı, bugünden itibaren artacak sıcaklıkların şiddetli rüzgarlar ve düşük nemin yangın riskini artıracağını ifade ederek, “86 milyon vatandaşımızdan hassasiyet ve teyakkuz bekliyorum. 1 Haziran’dan beri her platformda bu uyarıyı yapıyoruz. Yüksek sıcaklık, rüzgar ve düşük nem, artık basit bir orman yangını olmaktan çıktı” dedi.

Yumaklı, 10 “fidan gibi” çalışanın kaybının derin üzüntü yarattığını belirterek, “Üstüne söyleyecek söz bulamıyorum. Milletimizin başı sağ olsun,” diyerek sözlerini noktaladı.