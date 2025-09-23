Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından üniversite yerleşkesine kurulan Kent Çamaşırhanesi kısa sürede öğrencilerin gözdesi oldu.

ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, vizyon projelerle şehri geleceğe taşırken bir yandan da gençlere yönelik verilen hizmetlerle de takdir topluyor. Özellikle öğrencilerin yanında olan Başkan Güler, onların hayatını kolaylaştıracak pek çok çalışmaya imza attı. Bu çalışmalardan bir tanesi olan Kent Çamaşırhanesi ile il dışından Ordu’ya gelen öğrencilerin önemli bir ihtiyacına cevap veriliyor.

YIKAMA, KURUTMA, ÜTÜLEME TEK NOKTADA

Kent Çamaşırhanesi’nde gençlere evlerinden uzakta kendilerini rahat hissedebilecekleri bir ortam sunuluyor. Öğrenciler burada çamaşırlarını tamamen ücretsiz bir şekilde yıkayabilme imkanına sahip oluyor. Burada sadece çamaşır yıkama hizmeti sunmakla da kalınmıyor yıkadıkları kıyafetleri kurutma ve ütüleme imkânına da sahip oluyorlar.

Çamaşırhanede mini kütüphane ve ücretsiz internet desteği de sağlanıyor. Çamaşırlarının yıkanmasını ve kurumasını beklerken öğrenciler burada sıkılmadan vakit geçirebiliyorlar.

ÇAMAŞIRHANE SİZLERİ BEKLİYOR

Geçtiğimiz yıl hizmet vermeye başlayan Kent Çamaşırhanesi ile çok sayıda öğrenci bu hizmetten yararlandı. Bu yılda hizmet vermeye devam edecek olan çamaşırhane yeni gelen öğrencilere kapılarını açtı. Çamaşır yıkama derdiyle uğraşmak istemeyen gençler buradan ücretsiz bir şekilde faydalanabilecekler.