Bursa Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği “Kırsal-Kent Buluşması” kapsamında İrfaniye Mahallesi’nde bir araya gelen kadınlar, birlikte ekmek yaparak hem üretmenin hem de dayanışmanın gücünü yaşadı.BURSA (İGFA) - Bursa Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği “Kırsal-Kent Buluşması”nda bir araya gelen kadınlar, İrfaniye Kadın Dayanışma ve Kültür Derneği’nin ev sahipliğinde hem dayanışma ruhunu güçlendirdi hem de birlikte ekmek yaparak üretmenin keyfini yaşadı.

Nilüfer Belediyesi tarafından düzenlenen “Kırsal-Kent Buluşması”, İrfaniye Mahallesi’nde gerçekleşti. İrfaniye Kadın Dayanışma ve Kültür Derneği’nin ev sahipliğindeki etkinliğe, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir’in eşi Nuray Özdemir ve Nilüfer’deki kadın derneklerinin temsilcileri katıldı.

Dayanışma ruhunun ve birlikte üretmenin en güzel örneklerinden birinin sergilendiği buluşmada, kadınlar hep birlikte ekmek yapma atölyesine katıldı. Keyifli ve samimi anların yaşandığı etkinlikte kadınlar, hem sosyalleşerek bağlarını güçlendirdi hem de verimli bir gün geçirdi.

Etkinliğe katılarak kadınların heyecanına ortak olan Nuray Özdemir, kadınların dayanışmasının ve birlikte üretmesinin önemine dikkat çekti. Özdemir, “Bu tür etkinliklerle Nilüferli kadınların daha fazla bir araya gelmelerini, bağlarını güçlendirmelerini arzu ediyoruz. Birlikte olduğumuzda ve birlikte ürettiğimizde çok daha güçlü olduğumuzu biliyoruz. Bu güzel buluşma da bunun güzel bir örneği oldu” dedi.

Buluşmaya ev sahipliği yapan İrfaniye Kadın Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı Özlem Deniz de, Nilüfer Belediyesi’ne kadın derneklerine verdiği değerli desteklerden dolayı teşekkürlerini sundu ve bu tür etkinliklerin devamını diledi.