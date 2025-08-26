Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenecek 18. Karadeniz Offroad Kupası 4. Ayak Yarışları, 6-7 Eylül tarihlerinde Fatsa’da gerçekleştirilecek.ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ve Fatsa Offroad Spor Kulübü iş birliğiyle 18. Karadeniz Offroad Kupası 4. Ayak Yarışları – Arda Şen Emirhan Uşun Etabı Fatsa’da gerçekleştirilecek.

Karadeniz’in doğal güzellikleri eşliğinde yapılacak organizasyonda, birbirinden iddialı sporcular zorlu parkurlarda kıyasıya mücadele edecek. Offroad sporunun en heyecan verici ayaklarından biri olan yarışlar hem sporcular hem de izleyiciler için büyük bir coşkuya sahne olacak.

6-7 Eylül 2025 tarihlerinde düzenlenecek olan organizasyona 17 kulüpten 40 araç katılacak. Fatsa Limanı karşısında Millet Bahçesinde düzenlenecek organizasyonun iki gün sürecek organizasyonun programı şöyle:

6 EYLÜL CUMARTESİ

12:00 Teknik Kontrol – Fatsa Hükümet Meydanı

17:00 Start Seremonisi – Fatsa Belediyesi Önü

7 EYLÜL PAZAR

11:00 Yarış Startı – Fatsa Limanı Karşısı, Millet Bahçesi

18:00 Ödül Töreni – Fatsa Meydanı

Ordu Büyükşehir Belediyesi, bu organizasyonla hem spor turizmine katkı sunmayı hem de bölgenin doğal güzelliklerini spor aracılığıyla tanıtmayı hedefliyor