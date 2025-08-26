Ticaret Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri, İtalya ve Mısır menşeli koagüle suni deri ithalatına yönelik dampinge karşı önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma başlattı. Soruşturma, 5603.14 ve 3921.13 gümrük tarife pozisyonlarındaki ürünleri kapsıyor.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2025/24) ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İtalya ve Mısır menşeli/çıkışlı koagüle suni deri ithalatına yönelik önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açıldığını duyurdu.

Soruşturma, 5603.14 gümrük tarife pozisyonunda yer alan “poliüretanla kaplanmış, sıvanmış veya lamine edilmiş, m² ağırlığı 150 gr’ı geçen dokunmamış mensucat” ve 3921.13 gümrük tarife pozisyonunda yer alan “dokumaya elverişli maddelerden mesnedi bulunan, m² ağırlığı 150 gr’ı geçen deri taklitleri” ürünlerini kapsıyor.

Daha önce Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli koagüle suni deri ithalatına 2009 yılında 1,9 ABD doları/kg dampinge karşı önlem uygulanmış, bu önlem 2015, 2018, 2021 yıllarında devam ettirilmişti. 2022’de Malezya ve Ürdün, 2024’te Kuzey Makedonya menşeli ithalatlar da önlem kapsamına alınmıştı.

Bakanlık, mevcut önlemlerin BAE, İtalya ve Mısır üzerinden etkisiz kılındığına dair bulgular üzerine re’sen soruşturma başlattı.

Soruşturmanın İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütüleceği, ilgili ithalatçılara, yabancı üretici/ihracatçılara ve soruşturma kapsamındaki ülkelerin Ankara’daki büyükelçiliklerine bildirim yapılacağı öğrenildi.