Ordu Büyükşehir Belediyesi, Aybastı ilçesinin tarihindeki en kapsamlı altyapı yatırımını hayata geçiriyor.ORDU (İGFA) - İlçenin gelecek 50 yılını garanti altına almak amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında alt yapı sil baştan yenileniyor.

OSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ve toplam 40 milyon TL’ye mal olacak dev yatırım kapsamında ilçeye 25 bin metre içme suyu hattı, 10 bin 500 metre kanalizasyon hattı ve modern yağmur suyu hatları kazandırılacak.

Çalışmaların ilk etabında ekipler 3 bin 600 metrelik içme suyu hattı ve 3 bin metrelik kanalizasyon hattını tamamladı. İlçede hummalı bir şekilde sürdürülen çalışmalar sayesinde Aybastı’nın hem içme suyu ihtiyacı hem de kanalizasyon sistemi uzun yıllar güvence altına alınacak.

Alt yapı yatırımlarıyla birlikte Aybastı, sağlıklı, güvenli ve modern bir yaşam alanına kavuşacak.