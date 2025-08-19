Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Burçin Keçeci, halk arasında 'Kireçlenme' denilen artroz hastalığında erken tanı ve tedavinin önemli olduğunu söyledi.İSTANBUL (İGFA) - Kireçlenmenin, eklemi oluşturan kıkırdak dokusunun zamanla aşınması ve işlevini yitirmesiyle ortaya çıktığını dile getiren Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Burçin Keçeci, günümüzün yaşam koşulları nedeniyle hastalığın görülme sıklığının da arttığını ifade etti.

Doç. Dr. Burçin Keçeci, “Obezite, spor yaralanmaları, genetik etkiler, eklemlerin aşırı kullanımı ve yaş kireçlenmeye neden olabilir. Kıkırdakların yapımında genlerden kaynaklı olan bir kalıtsal problem bulunduğundan eklemlerin daha hızlı bir şekilde bozulmasına sebep olabilmektedir. Bununla birlikte bazı eklemler aşırı derecede fazla kullanıldığı zaman kireçlenme riski de bir hayli artmaktadır. Yaş ilerledikçe kireçlenme sorunu yaşama olasılığınız da eş zamanlı şekilde yükseliyor” diye konuştu.

SİNSİ İLERLİYOR, BELİRTİLER YAVAŞ GELİŞİYOR

Eklem kireçlenmesi hastalığının oldukça sinsi bir şekilde ilerlediğini kaydeden Keçeci, belirtilerinin yavaş yavaş geliştiğini ve zaman geçtikçe kötüleştiğine ifade ederek, "Hangi eklem, hangi oranda etkilenmiş ise belirtiler o derece farklılık göstermektedir. Kireçlenme semptomları arasında sertlik, ağrı, hassasiyet, gıcırtı sesleri, şişkinlik görülmektedir. Eklem kireçlenmesi geri dönüşü olmayan bir rahatsızlıktır. Ancak tedaviyle ağrıyı azaltıp daha iyi hareket edebilir ve hastalığın ilerlemesini önleyebilirsiniz. Doktorunuz ağrınızı hafifletmek için ilaçlara, kremlere ve losyonlara başvurabilir. Eklem çevresindeki kasları güçlendiren ve esnekliği artıran egzersizlere odaklanacağınız bir egzersiz planı geliştirmek için bir fizyoterapist ile birlikte çalışabilirsiniz. Düzenli egzersiz ve eklem sağlığını koruyucu yaşam alışkanlıkları edinmek gerekir. Kilo vermek eklemlerdeki stresi azaltmaya yardımcı olur” diye konuştu.

Tedavide eklem ağrısını ve şişmeyi azaltmaya yardımcı olması için reçeteli iltihap önleyici ilaçlar ve ağrı kesiciler kullanabildiğini bilgisini veren Doç. Dr. Burçin Keçeci, tedavi sürecinin mutlaka bu konuda deneyim sahibi hekimler gözetiminde yürütülmesi önem taşıdığını kaydetti.