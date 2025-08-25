Türkiye genelinde 23-24 Ağustos hafta sonu çıkan 85 yangın, Orman Genel Müdürlüğü’nün (OGM) hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangınların çoğu ihmal ve dikkatsizlikten kaynaklandı.ANKARA (İGFA) - Orman Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, yaşanan 85 yangının 36’sı orman alanında, 49’u ise orman dışı alanlarda gerçekleşti.

Nedenlerine bakıldığında ise yangınların 49’unun ihmal ve dikkatsizlikten, 10’unun kazalardan, 2’sinin ise kasıtlı olarak çıktığı belirlendi.

Yangınlar, İstanbul, Denizli, Balıkesir, Elazığ, Muğla, İzmir, Şanlıurfa, Sakarya, Kocaeli, Amasya gibi illerde görüldü. OGM ekipleri, bu illerde çıkan kırsal alan ve orman yangınlarına hem karadan hem de havadan anında müdahale ederek, alevlerin çevre yerleşim yerlerine ve geniş ormanlık alanlara sıçramasını engelledi.

Yangınlara onlarca arazöz, su tankeri, uçak ve helikopter ile müdahale edildi.

Yangınların kısa sürede söndürülmesinde erken ihbar sistemlerinin, teknolojik gözetleme kulelerinin ve insansız hava araçlarıyla yapılan takiplerin önemli rol oynadığını vurgulayan Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, “Yangın sezonunun en yoğun olduğu hafta sonlarından birini yaşadık. Ancak tüm ekiplerimiz tam bir koordinasyon içinde hareket etti. Hem karadan hem havadan anında müdahalemiz sayesinde yangınların büyümesini engelledik” dedi.

Karacabey, vatandaşların da yangınlarla mücadeleye büyük destek verdiğini belirtti.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların ve kurak geçen dönemin yangın riskini artırdığına dikkat çeken Karacabey, “Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların yüksek seyretmesi bekleniyor. Vatandaşlarımızdan ricamız, en ufak bir kıvılcımın dahi büyük yangınlara sebep olabileceğini unutmamaları ve ormanlarımız konusunda azami dikkat göstermeleridir” uyarısında bulundu.