Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Aile Yılı" kapsamında Rize'de 63 yıldır evli olan Mükerrem ve Ahmet Kanbur çiftini ziyaret etti. Bakan Göktaş, Belçika Parlamentosundaki mücadelesinden beri kendisini takip ettiğini söyleyen Kanbur çiftiyle çay eşliğinde keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Rize’de 63 yıllık evli 80 yaşındaki Mükerrem ve 85 yaşındaki Ahmet Kanbur çiftinin Pekmezli Köyü'ndeki evlerine misafir oldu.

Bakan Göktaş, Belçika parlamentosundaki mücadelesinden beri kendisini takip ettiğini söyleyen Kanbur çifti tarafından sıcak bir şekilde karşılandı. Çiftin çocukları ve torunlarının da bulunduğu ortamda Göktaş 63 yıllık mutlu bir evliliğin sırrını dinleyerek, çiftin birbirine çok iyi baktığını vurguladı.

Samimi bir ortamda Rize'nin meşhur çayının içildiği ziyarette Bakan Göktaş, Kanbur çiftine mutlu ve sağlıklı bir ömür dileyerek, "Sayın Cumhurbaşkanımız, bu yılı Aile Yılı ilan etti. Biz de Aile Yılı dolayısıyla uzun yıllardır evli olan ailelerimizi, büyüklerimizi ziyaret ediyoruz. Sizin gibi uzun yıllar aynı yastığa baş koyan büyüklerimiz, tüm gençlerimize en güzel örnek oluyor.” dedi.

Ahmet Kanbur ise Bakan Göktaş’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, çok sevdiği Cumhurbaşkanı Erdoğan’a selamlarını iletmesini istedi. Kanbur, 28 Şubat dönemindeki başörtüsü mücadelesini anlatırken, kızının da Bakan Göktaş gibi bu konuda kararlı olduğunu söyledi.

Bakan Göktaş ise duaları ve misafirperverliklerinden dolayı Kanbur çiftine teşekkür etti.

YÖRESEL KIYAFETLERİ GİYEREK ÇAY HASAT ETTİ

Rize programı kapsamında Ziraat Botanik Çay Bahçesini de ziyaret eden Bakan Göktaş, yörenin en önemli geçim kaynağı olan çay tarlasına girdi.

Burada da kadın üreticilerle bir araya gelen Bakan Göktaş, bölgenin geleneksel kıyafeti olan peştemali giyip, eline çay makasını alarak çay hasadı yaptı.

Rize çayının alın teri ve emekle üretildiğini belirten Bakan Göktaş, hasat geleneğinin devam ettirilmesinin önemine değinerek, ilk kez tecrübe ettiği çay hasadından çok keyif aldığını ifade etti. Çay tarımının aile tarımı olarak da bilindiğini hatırlatan Göktaş, “Aile Yılında, ailece oluşturulan ve ev ekonomisine katkı sunan bu kültürü önemli buluyoruz. Bu çalışmalarda yer alan ve kültürü yaşatan ailelerimizi tebrik ediyorum.” ifadelerini kullandı.