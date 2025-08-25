Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın CSO Ada Ankara’da düzenlediği açık hava sinema etkinliğinde, animasyon filmi Arabalar Ankaralılarla buluştu. Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, yoğun ilgi gören etkinliklerin devam edeceğini ve arabalı sinema günlerinin geri döneceğini müjdeledi.ANKARA (İGFA) -Kültür ve Turizm Bakanlığı, yaz akşamlarının nostaljik etkinliği açık hava sinemasını CSO Ada Ankara’da yeniden canlandırdı.

Başkent’in kültür ve sanat merkezi CSO Ada’da düzenlenen etkinlikte, sevilen animasyon filmi Arabalar (Cars), yıldızlar altında 7’den 70’e Ankaralıları bir araya getirdi.

Bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan habere göre Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu’nun da katıldığı gösterim, bin 500’ün üzerinde bilet satışı ile yoğun ilgi gördü.

Doğayla iç içe, nostalji dolu bir atmosferde gerçekleşen etkinlik, yazın sıcak günlerine serin bir mola sundu.

Çocukların kahkahaları ve ailelerin neşesi, Şimşek McQueen’in Radiator Springs kasabasındaki maceralarıyla buluştu. Dostluk ve hayat dersleriyle dolu sahneler, izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Törende konuşan Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, CSO Ada Ankara’nın yaz boyunca düzenlediği etkinliklerin önemine vurgu yaparak, önümüzdeki günlerde otoparkta arabalı sinema günlerini de geri getireceklerini duyurdu. Mumcu, "Sanatseverler, Bakanlığımızın ve CSO Ada Ankara’nın sayfalarını takip etsin” dedi.

GELECEK GÖSTERİMLERİN TAKVİMİ AÇIKLANDI

CSO Ada Ankara Açık Hava Sinemasında gösterim takvimi ise şöyle: