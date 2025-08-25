Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin sanatseverleri buluşturduğu Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi, önemli bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Muğla Resim Çalışanları Grubu üyelerinin eserlerinden oluşan “Yıllar Sonra Yeniden” adlı karma resim sergisi vatandaşlarla buluştu.MUĞLA (İGFA) - Mulğa'da açılan sergide grubun 27 üyesine ait toplam 88 eser sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras serginin açılışında yaptığı konuşmada, söz konusu serginin yıllar sonra yeniden bir araya gelen sanatçıların emeğini ve yaratıcılığını gözler önüne serdiğini belirterek, "Kentimizin kültür ve sanat yaşamına değer katan tüm sanatçılarımıza teşekkür ediyor, hemşehrilerimizi bu güzel sergiyi ziyaret etmeye davet ediyorum" dedi.

Çeşitli teknik ve üslupların buluştuğu sergi, 2 Eylül 2025 tarihine kadar ziyaretçilere açık olacak.

Sergide eserleri yer alan sanatçılar şöyle:

Ali Haydar Ülger, Ali Gökgedik, Nurcihan Avcu, Aslı Demircan, Osman Özbilen, Ayşen AtalanSözbilir, Özgül Parla, Ayten Taşpınar, Rıfat Çığ, Ayten Timuroğlu, Tülay Kıntak Kozak, Başak Korkut, Ülkü Taşkın, Berrin Duma, Betül Yıldız, Coşkun Dere, DursiyeŞener, Figen Pirçok, Gülnur Efendioğlu, Hayriye Özsoy, Hümeyra Manavoğlu, Leyla Ural, Merve Pehlivan, Murat Külcüoğlu, Neriman Yetek ve Nevin Şahman.