OECD'nin her yıl yayımladığı ve eğitim sistemlerini karşılaştırmalı verilerle inceleyen, "Bir Bakışta Eğitim 2025" raporuna göre Türkiye, en fazla ilerleme kaydeden ülkeler arasında yer aldı. Raporda öğretmen maaşlarının güçlendirilmiş olması, sınıf mevcutlarının iyileştirilmesi ve temel derslere ayrılan sürenin ortalamaların üzerinde gerçekleşmesi, Türkiye'nin eğitim kalitesini sürekli yükseltmeye dönük politikalarının başarısını yansıttı.ANKARA (İGFA) - OECD’nin yayımladığı “Bir Bakışta Eğitim 2025” raporu, Türkiye’nin eğitimdeki yükselişini ortaya koydu. Raporda, Türkiye’nin kapsayıcı eğitim ve genç nüfusu sisteme kazandırma alanlarında OECD ülkeleri arasında öne çıktığı belirtildi.

OKULLAŞMADA REKOR ARTIŞ

Türkiye’de 3-5 yaş okullaşma oranı son 10 yılda yüzde 28’den yüzde 54’e yükseldi, 5 yaş grubunda yüzde 98 ile OECD ortalaması (yüzde 86) geçildi. 15-19 yaş okullaşma oranı yüzde 69’dan yüzde 79’a çıkarak ABD (yüzde 80) ve İngiltere (yüzde 81) ile benzer düzeye ulaştı. 25-34 yaş grubunda ortaöğretimi tamamlamayanların oranı yüzde 41’den yüzde 28’e geriledi, bu düşüş OECD ortalamasından daha hızlı gerçekleşti.

YÜKSEKÖĞRETİMDE LİDER PERFORMANS

Türkiye, yükseköğretimde okul terk oranında yüzde 1 ile OECD ortalamasını (yüzde 13) geride bıraktı. Lisans öğrencilerinin yüzde 64’ü süresinde, yüzde 86’sı ise 3 yıl içinde mezun oluyor. STEM’de yüzde 81, sağlıkta yüzde 94 tamamlama oranıyla Türkiye, OECD ortalamalarını (yüzde 58 ve yüzde 74) aştı. Kadınların yüzde 91’lik mezuniyet oranı, erkeklerin (yüzde 80) ve OECD ortalamasının (yüzde 75) önünde. Uluslararası öğrenci oranı ise 2018’de yüzde 1,7’ken 2023’te yüzde 4,3’e yükseldi.

EĞİTİM YATIRIMLARI VE ÖĞRETMEN MAAŞLARI

Kamu kaynaklarından eğitime ayrılan pay yüzde 10,6 ile OECD ortalamasını (yüzde 10,1) geçti. Türkiye, Danimarka ve Norveç gibi öğrenim ücreti almayan ülkeler arasında. Öğretmen maaşları, satın alma gücü paritesine göre OECD ortalamasının üzerinde; son 10 yılda en fazla artan ülkelerden biri Türkiye oldu.

Öğretmen başına öğrenci sayısı ilkokulda 18, liselerde 12’ye gerileyerek OECD ile uyumlu hale geldi. Türkiye, yüzde 13’lük 50 yaş üstü öğretmen oranıyla (yüzde 38 OECD ortalaması) en genç öğretmen profiline sahip.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resm internet sitesinde de yer alan raporun ayrıntılarında İlkokul sınıf mevcutları 2013’ten bu yana 21’e düşerek OECD ortalamasıyla eşitlendiği kaydedilirken, ilkokulda ders saatlerinin yüzde 47’si, ortaokulda yüzde 30’u dil ve matematiğe ayrıldığı ve bu oranların da OECD ortalamasını (yüzde 41 ve yüzde 27) aştığının altı çizildi.