Denizli Büyükşehir Belediyesi, 1 Eylül Dünya Barış Günü’nü sanatın evrensel diliyle kutlamaya devam ediyor.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli, 1 Eylül Dünya Barış Günü’nün sanatın evrensel diliyle kutlamaya devam ediyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen “Dünya Barış Günü Karikatür Sergisi”, farklı mekânlarda sanatseverlerle buluşmasının ardından şimdi de Denizli Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde sergilenmeye başladı.

Karikatürcüler Derneği’nin uluslararası koleksiyonundan seçilen eserlerin yanı sıra Denizlili sanatçıların barış temasını işleyen çalışmalarının da yer aldığı sergi, barışın önemini mizahın güçlü diliyle anlatıyor. Yolculuk için terminale gelen vatandaşlar sergiyi görme fırsatı bulurken, eserlerin hem düşündürücü hem de dikkat çekici mesajları büyük ilgi görüyor.

Sanatı günlük yaşamın içinde vatandaşlarla buluşturan etkinlik, terminalin yoğun hareketliliği içerisinde yolculara farklı bir soluk kazandırıyor. Karikatürler, barışın ve bir arada yaşamanın önemini hatırlatırken sergiyi gezen vatandaşlara da farklı bakış açıları sunuyor.