Bursa'nin Nilüfer ilçesinde MEM Sahne konserlerinin bu ayki teması “Vadideki Sesler” oldu. Duayen sanatçıların ney, tanbur ve kanun ile icra ettiği eserler, sanatseverlerin büyük beğenisini toplandı.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi Dr. Hüseyin Parkan Sanlıkol Müzik Enstrümanları Müzesi’nde (MEM) gerçekleştirilen MEM Sahne konserleri, her ay farklı temalarla müzikseverleri ağırlamaya devam ediyor.

Bu ay “Vadideki Sesler” temasıyla düzenlenen MEM Sahne konserlerinde neyzen Ali Tüfekçi, tanbur sanatçısı Murat Aydemir ve kanun sanatçısı Hakan Güngör sahne aldı. Sanatçılar, farklı dönemlerde bestelenmiş eserleri özgün yorumlarıyla icra etti. Konseri Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Bukle Erman da izledi.

Geleneksel Türk müziği eserlerini ustalıkla icra eden sanatçılar, pavaneden hicaz saz semailerine kadar sundukları geniş repertuvarlarıyla sanatseverlerden tam not aldı.

Konser sonunda sahneye çıkan Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Bukle Erman, sanatçıları kutladı.