Türk mutfağının geleneksel tatlarını koruma ve dünya mutfaklarıyla buluşturma misyonuyla mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının yiyecek ve içecek hizmetleri alanında öğrenim gören öğrencileri arası düzenlenen "MEB Uluslararası Gastronomi Festivali ve Aşçılık Yarışması" başvuruları başladı.ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen yarışma, öğrencilere mesleki eğitim yoluyla kazandıkları becerileri sergileme fırsatı sunarken Türk mutfağının geleneksel tatlarını da ön plana çıkarıyor.

Yarışma, kültürel mutfak mirasını dünya mutfakları ile bir araya getirerek mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında yiyecek içecek hizmetleri alanındaki öğretmen ve öğrencilerin mutfak sanatlarındaki ustalıklarını sergilemelerine imkân sağlıyor.

Öğrencilerin Türk mutfağının eşsiz lezzetlerini ortaya koyarken aynı zamanda bu değerli mirası koruma sorumluluğunu daha iyi anlama fırsatı bulduğu yarışma, Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü koordinesinde İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü yürütücülüğünde ve Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) paydaşlığında gerçekleştirilecek.

Yarışma başvuruları 17 Ocak'a kadar gastrofest.meb.gov.tr adresinden yapılabilecek.

Belirlenen 15 gastronomi bölgesinde tüm illerin katılımıyla gerçekleştirilecek, bölge yarışmalarının ardından 15-22 Nisan 2025 tarihleri arasında İstanbul'da final yarışmaları ve ödül töreni icra edilerek süreç tamamlanacak.