Bursa İnegöl Belediyesi Ocak ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi. Yılın ilk meclis toplantısında 10 konu görüşülerek karara bağlandı. 4 ilave gündem maddesi ise incelenmek üzere komisyonlara havale edildi.

BURSA (İGFA) - Bursa İnegöl Belediyesi Ocak ayı olağan meclis toplantısı Perşembe günü gerçekleştirildi. Yeni yılın ilk meclisinde İnegöl Belediyesi’nde kurulan ve kurulması planlanan yeni müdürlükler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınan hibe destekler başta olmak üzere 10 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Meclise sunulan 4 ilave gündem maddesi ise ilgili komisyonlarca incelenmek üzere komisyonlara havale edildi.

DOLU DOLU BİR YILI GERİDE BIRAKTIK

Meclis açılışında konuşan Başkan Alper Taban, “Bugün 2025 yılının ilk meclis toplantısını gerçekleştirmiş olacağız. Bu vesileyle ilçe halkımızın ve meclis üyelerimizin hem yeni yıllarını hem kandillerini hem de mübarek üç aylarını kutluyorum. Dolu dolu bir yılı geride bıraktık. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Aynı zamanda seçim yılıydı. Bir yandan planlama yapmaya çalıştık, bir yandan yeni dönem işlerimizi yoluna koymaya gayret ediyoruz. Bu yıl da yine dolu dolu programlar yapmak istiyoruz” dedi.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI’NDAN İNEGÖL BELEDİYESİ’NE DESTEK

Meclisin 6’ncı maddesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Türkiye Çevre Ajansı aracılığıyla İnegöl Belediyesi’ne mali ve teknik destek konusu ele alındı. 20 milyon TL ve çeşitli makine ekipmanı kapsayan hibe desteğe ilişkin açıklama yapan Başkan Taban, “Murat Kurum Bakanımızı ziyaret ettik. Bazı destekler aldık kendilerinden. Özellikle doğalgaz dönüşüm, ekskavatör, temizlik aracı, Millet Bahçesi gibi alanlarda hibe destekler olacak. Dolayısıyla 20 milyon TL desteği kullanabilmek adına hibe alıyor olacağız. Bunu da Bakanlığımız çevre ajansı üzerinden bizlere aktaracak. Bu kaynağı biz Millet Bahçesinde kullanacağız. Böyle bir imkan oluştu ve Bakanımız da sağ olsun bizleri kırmadı. Meclis kararı sonrasında da yapılan iş karşılığı hak edişler şeklinde verecekler” dedi. İnegöl Belediyesi’nin hibe desteği kullanmasını sağlayan madde oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündemin 8’inci maddesinde ise İnegöl Belediyesi bünyesinde bütçe içi işletme kurulması konusu ele alındı. Burada da konuya açıklık getiren Başkan Taban, “Belediyemiz bünyesinde İşletme ve İştirakler Müdürlüğünü aktif ederek bu müdürlüğümüzde bir Müdürümüz vesilesiyle işletme ve iştiraklerimizi yönetmek istiyoruz. Bu düşünceyle bir müdürlük aktif edeceğiz. Burada bizim Gastro restoranımız, kafeteryamız, havuzumuz, Doğa Sporları Merkezimiz gibi alanları bu müdürlüğümüz üzerinden işletmiş olacağız. Sayıştayın bu noktada bize uyarıları vardı. Bu uyarılar üzerine İşletme ve İştirakler Müdürlüğünü aktif ederek bütün organizasyonu, personeli, gelirini, giderini bu müdürlüğümüz üzerinden kurguluyor olacağız. Müdürlük noktasında da Serkan Anıl Gök hocamızı görevlendirdik” dedi. Konu Yeniden Refah Partisinin çekimser, CHP’nin ise ret oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

2 YENİ MÜDÜRLÜK KURULDU

Gündemin 9’uncu maddesinde ise iki yeni müdürlük kurulması konusu ele alındı. Konuya ilişkin değerlendirme yapan Alper Taban, “İşletme ve İştirakler Müdürlüğü ile Arge Müdürlüğünü oluşturacağız. Arge Müdürlüğü için bir görevlendirme yapmadık. İşletme ve İştirakler Müdürlüğünde Serkan Bey görev yapacak. Arge Müdürlüğü daha önce Strateji Geliştirme Müdürlüğümüzün altında yürütülen bir iş. Bana göre çok kıymetli bir iş. Bugün özellikle başarılı işletmelerin pek çoğunda arge ile ilgili bölümler var. Biz burada arge konusunu biraz daha ihtisas alanı gibi çalışabilmek için bunu ayrı bir müdürlük olarak gerçekleştirmiş oluyoruz” diye konuştu. Madde oy çokluğu ile kabul edildi.

DENETİM KOMİSYONU BELİRLENDİ

Meclisin 10’uncu gündem maddesinde ise her yıl Ocak ayında yapılan Denetim Komisyonu Üye Seçimi gerçekleştirildi. Komisyon üye sayısı meclis üyelerinin oylaması sonucu 5 kişi olarak belirlendi. Ardından parti gruplarının teklif ettikleri isimler üzerinden yapılan kapalı oylama sonucunda; Ali Toprak, Süleyman Yılmaz, Mehmet Sargın, Nadim Sancar ve Fikret Bayram denetim komisyonu üyeliğine seçildi.