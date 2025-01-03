Düzce'de daha önceden de adı başka skandala karışan bir firmanın Krempark AVM karşısındaki şubesinden alınan kurabiyenin içinden çıkan deniz kabuğu şaşkınlık yarattı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce’de olay bir çok noktada unlu mamuller üzerine hizmet veren ve geçtiğimiz zamanlarda adı başka bir skandala karışan bir firmanın Krempark AVM karşısındaki şubesinde yaşandı.

Alınan bilgiye göre sabah saatlerinde şubeden kurabiye alan bir vatandaş, kurabiyenin içinden çıkanlar sonrası şok yaşadı.

Ürünü yediği esnada sert bir nesne ile karşılaşan vatandaş, kurabiyenin içini açıp baktığında gözlerine inanamadı.

Kurabiye içerisinde bulunan sert cismin deniz kabuğu olduğunu gören vatandaş durumu işletme yetkililerine iletti.

Bu tür bir ihmalin daha kötü bir şekilde sonuçlanmaması en büyük teselli oldu.