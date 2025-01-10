Müsilaj tehdidini siyaset üstü gördüklerini vurgulayan Başkan Büyükakın, “Partisine bakmadan bu mücadeleye katılanlara teşekkür ediyor, sorumluluktan kaçanları uyarıyoruz” dedi.Başkan Büyükakın şunları söyledi: “Marmara Denizi’nde, Karamürsel ilçemizin kıyısında 2 tane mavi bayraklı plajımız var. 33 kritere bakılır. 33 kriterin bir tanesi deniz suyunun kalitesi. Mesela biz müsilajın olduğu sene mavi bayrağımızı kaybettik. Sonra üzerimize düşeni yaptık ve tekrar aldık. Böyle devam ederse bizim Marmara kıyılarında 2 tane mavi bayraklı plajımız gider. Bu işe siyasi bakmıyoruz. Sorumluluğunu yerine getirenlere teşekkür ediyoruz. Yapmayanları tehlikeyi hatırlatarak uyarıyoruz.

“EGE VE KARADENİZ TARAFINA DA GİDECEK”

Balıkesir’e gider bu müsilaj. Aslında en büyük tehdit körfezdedir. Körfez bölgelerinde su derinliğinin azaldığı bölgelerde su ısınması daha fazladır. Müsilajın görünme olasılığı daha fazladır. Bu defaki müsilajın tehdidi şöyle bir alarm daha veriyor. Erdek, Çanakkale, Tekirdağ açıklarında görünmesi problemin büyüdüğünü gösteriyor. Büyüyerek Ege ve Karadeniz tarafına da gidecek. Ege ve Karadeniz de görülmedi mi, görüldü. Ama yapılacak şeyler de belli: Belediyelerin zaman geçirmeden arıtma tesislerini yapması. İlgili kurumların tarımsal sulama ile ilgili tedbirleri alması. Avlanma faaliyetlerini düzenlemesi. Endüstriyel tesislerde arıtma tesislerinin çalışması. Hepsinin koordinasyonda yürümesi. Bugün bir arıtma tesisi yapmaya başlarsanız süresi 2 yıl.

“YILLIK ELEKTRİK MALİYETİ 700 MİLYON LİRA”

Bizim 23 tane arıtma tesisimizin yıllık sadece elektrik maliyeti 700 milyon lira. 700 milyon liraya arıtma tesisi çalıştırıp sonuçları sonradan görünecek bir şey var. Bir tarafta da 700 milyon ile ulufe dağıtmak var. Popülist bir siyasette ulufe dağıtmak daha sempatik gelir siyasetçiye. Ama uzun vadeli düşünürseniz, geleceği düşünürseniz, çocukları düşünürseniz, balıkçıları, turizmi düşünürseniz... Özellikle başta İstanbul olmakla birlikte belediyelerin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerekiyor.”