DOSD Meram Spor Kulübü’nün başarılı milli sporcusu Muhammed Eren Uysal, adını dünya atletizm tarihine altın harflerle yazdırdı.KONYA (İGFA) - Muhammed Eren, Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da düzenlenen ‘Down Sendromlular Avrupa Atletizm Şampiyonası’nda katıldığı 800 ve 1500 metre yarışlarını, Avrupa ve Dünya Rekorlarını kırarak şampiyonluğa uzandı. Muhammed Eren, yurda dönüşünde de coşkuyla karşılandı.

Meram Belediyesi öncülüğünde, DOSD Meram bünyesinde kurulan DOSD Meram Spor Kulübü’nün milli sporcusu Muhammed Eren Uysal, adını dünya atletizm tarihine altın harflerle yazdırdı. Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da 29 Haziran - 6 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen ‘Down Sendromlular Avrupa Atletizm Şampiyonası’nda piste çıkan Eren, 800 metre yarışını 2.53.18'lik derecesiyle tamamlayarak hem Avrupa hem de Dünya rekorunu kırdı.

MUHAMMED EREN, KONYA’DA COŞKUYLA KARŞILANDI

Milli atlet, başarılarına bir yenisini de 1500 metre yarışlarında ekledi. Muhammed Eren, 1500 metre yarışında 6.01.05'lik derecesiyle dünya rekorunu egale ederek çifte Avrupa Şampiyonu unvanını kazandı. Elde ettiği bu tarihi başarılarla Muhammed Eren artık sadece Meramın değil Türkiye’nin de gururu olurken, aynı zamanda özel bireylerin azim, inanç ve fırsatla neler başarabileceğini tüm dünyaya göstermiş oldu. Turnuvanın ilk gününde de 400 metre branşında 1.20.00 saniyelik derecesi ile Avrupa Şampiyonu olan Muhammed Eren, şampiyonanın ardından şehre dönüşünde ise büyük coşkuyla karşılandı. Muhammed’i hava alanında ailesi, sporcu arkadaşları, DOSD Meram Spor Kulübü Yöneticileri ve Konya Özel Sporcular İl Temsilcisi İsmail Tuna karşıladı.

BAŞKAN KAVUŞ: “EREN SADECE ÖZEL BİREYLERE DEĞİL, BİZLERE DE İLHAM VERDİ”

Tarihi başarı sonrası açıklamalarda bulunan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Eren’in yalnızca kazandığı madalyalarla değil, ortaya koyduğu mücadeleyle de örnek bir başarı hikayesi yazdığını belirtti. Elde ettiği bu tarihi başarılarla Muhammed Eren artık sadece Meramın değil Türkiye’nin de gururu olduğunu söyleyen Başkan Kavuş, açıklamasında ayrıca şu görüşlere yer verdi; “Muhammed Eren kardeşimiz, sadece bir yarış kazanmadı; bir hayalin, bir inancın, bir gayretin neye dönüşebileceğini hepimize gösterdi. O, azmiyle, çalışkanlığıyla ve tertemiz yüreğiyle hepimize ilham verdi. Elde ettiği şampiyonluk kadar, bu şampiyonluğu nasıl kazandığı da kıymetli. Down sendromlu evlatlarımız için kurduğumuz DOSD Meram Spor Kulübümüz, artık yalnızca bir spor kulübü değil; umudun ve başarının adresi haline geldi. Bu başarı, bizlere özel bireylerimize fırsat verildiğinde neler başarabildiklerini bir kez daha gösterdi. Eren’in önü açık. Daha nice başarılara imza atacağına gönülden inanıyoruz. Antrenörlerimizi ve ailesini de ayrıca tebrik ediyorum. Rabbim yolunu ve bahtını açık etsin.”