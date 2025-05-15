Muğla Büyükşehir Belediyesi, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk gençliğine armağanı olan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı birbirinden renkli konser etkinlikleriyle kutlayacak.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, gençlerin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı coşkusunu doyasıya yaşayabilmesi için ilçelerde konserler düzenleyecek. Büyükşehir Belediyesi,her yıl olduğu gibi bu yıl da 19 Mayıs’ta, Atatürk’ün gençliğe verdiği değeri vurgulamayı ve toplumsal birlikteliği güçlendirmeyi amaçlıyor.Etkinliklerin, gençleri bir araya getirerek ortak bir bayram ruhu yaratması hedefleniyor.

19 MAYIS COŞKUSU KONSERLERLE DOYASIYA YAŞANACAK

Büyükşehir Belediyesi 19 Mayıs Pazartesi günü akşam 20.30’da Kötekli Yoğurtçu Parkı’ndadüzenleyeceği Yüksek Sadakat konseriyle 19 Mayıs coşkusunu doyasıya yaşatacak. 19 Mayıs konserleri Kavaklıdere ilçesinde Belediye Meydanı’nda Güliz Ayla,Seydikemer ilçesindeBelediye Meydanı’nda Özgün konserleriyle devam edecek.

GENÇLİK KONSERİ DÜZENLENECEK

20 Mayıs Salı günü ise Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi’nde Şef Erhan Torlular yönetiminde Muğla Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı Korosu tarafından Gençlik Konseri düzenlenecek.

Başkan Aras: “19 Mayıs Atatürk’ün Gençliğe Olan Güveninin ve İnancının En Güçlü Simgesidir”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, “19 Mayıs, Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gençliğe olan güveninin ve inancının en güçlü simgesidir. Büyükşehir Belediyesi olarak, her yıl olduğu gibi bu yıl da 19 Mayıs’ı gençlerimizle birlikte coşkuyla kutlayacağız. İlçelerimizde düzenleyeceğimiz konserlerle birlik ve beraberlik içinde, Atatürk’ün bize emanet ettiği değerlere sahip çıkacağız. Tüm gençlerimizi ve hemşehrilerimizi bu coşkuya ortak olmaya, bayramımızı birlikte kutlamaya davet ediyorum.” dedi.