Muğla'da Milas Belediyesi tarafından ilçemiz merkez ve kırsal mahallelerinde gerçekleştirilen çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.MUĞLA (İGFA) - Muğla Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz’un mahallelere gerçekleştirdiği ziyaretlerde tespit ettiği eksiklikler, muhtar ve vatandaşların talepleri doğrultusunda gerçekleşen çalışmalar ilçemizin farklı mahallelerinde sürüyor. Mahallelerde yoğun çalışmalar yapan ekipler yol çalışmaları yaparak yeni binalar inşa ediyor.

GÜLLÜK, NARHİSAR, AĞAÇLIHÖYÜK VE KARGICAK’TA ÇALIŞMALAR YAPILDI…

İlçemizi daha modern bir görüntüye kavuşturmak için çalışmalarını sürdüren Milas Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Güllük, Narhisar, Ağaçlıhöyük ve Kargıcak Mahallelerinde faaliyetler gerçekleştirdi.

Güllük Mahallesi cami yanı sokak ve bağlantı yolları 3000 m2 kilit parke kaplama ve 310 m karayolu bordürü döşeme işleri tamamlayan ekipler, kaymakamlık lojmanı arkasındaki yolda 550 m2 kilit parke kaplama, 60 m karayolu bordürü döşeme işlerini tamamladı. Ayrıca bu yolda 80 m uzunluğunda yağmur suyu hattı döşeme işi de yapıldı.

Narhisar Mahallesi’nde bulunan sosyal alan, sağlık evi önü ve tali yolları 520m² kilit parke kaplama, 150m karayolu bordürü döşeme işlemi tamamlayan ekipler, Kargıcak Mahallesi’nde 550 m2 yol kilit parke taşı kaplama işini yoğun çalışmalar sonucunda tamamladı.

Vatandaşlarımızın daha konforlu bir ortamda düğün ve etkinliklerini yapabilmeleri için çalışmalar gerçekleştiren ekipler Ağaçlıhöyük Mahallesi Çok Amaçlı Sosyal Alan’da yemek pişirme, gelin odası, depo ve tuvalet yenileme ve yapım çalışmalarını tamamladı.

ÇALIŞMALARIMIZ MAHALLE SAKİNLERİMİZE HAYIRLI OLSUN…

Ekiplerin yoğun çalışmalar gerçekleştirdiğini belirten Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz “İlçemizin farklı mahallelerinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gerçekleştirdiğimiz mahalle ziyaretleri, muhtar ve vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda çalışma programları hazırlayıp hizmetlerimizi hayata geçiriyoruz. Ekiplerimiz Güllük, Narhisar, Ağaçlıhöyük ve Kargıcak Mahallelerimizde faaliyetler gerçekleştirdi. Sorunları yerinde görmek ve yapılması gereken çalışmaları tespit etmek için gerçekleştirdiğimiz ziyaretler bundan sonraki süreçte de devam edecek. Çalışmalarımız tüm mahalle sakinlerimize hayırlı olsun” dedi.