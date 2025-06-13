Dalaman Belediyesi’nin hazırladığı 1/1000 Ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı, Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından oy çokluğuyla kabul edildi.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi Haziran Ayı Meclisi’nde, Dalaman’ın 13 yıldır çözüm bekleyen 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı onaylandı.

Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş, 1330 hektarlık planın bölgedeki en büyük imar çalışması olduğunu belirterek, “Dalaman’ın geleceği için önemli bir adımı attık,” dedi.

Plan, ilk oturumda İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na gönderilmiş, teknik değerlendirmelerin ardından ikinci oturumda oy çokluğuyla kabul edilmişti. Başkan Durmuş, sürecin 13 yıl önce başladığını ve seçimlerden önce 2024’te onaylandığını hatırlatarak, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve İmar Daire Başkanlığı’nın katkılarıyla yoğun çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

“550 HEKTARDA 18. MADDE UYGULAMASI BAŞLAYACAK”

Başkan Durmuş, 1330 hektarlık planın 550 hektarında 18. Madde uygulamasının başlatılacağını, kalan alanlarda ise 15. ve 16. Maddelerle sorunların çözüleceğini belirtti.

Seçim sonrası 1400 olan itiraz sayısını 400’e düşürdüklerini kaydeden Durmuş, “Halkımızla el ele çalışarak kalan sorunları çözeceğiz. Muğla Valiliği’nin onayıyla imar durumu belgesi vermeye başlayacağız" dedi.

Başkan Durmuş, planın Dalaman’ın gelişimi için dönüm noktası olduğunu vurgulayarak, bu başarının halkın ve Muğla’nın ortak gururu olduğunu belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti.