Muğla’da yaşanan orman yangınlarının ardından zarar gören üreticileri desteklemek amacıyla Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan “Her Kapıda Bir Fidan” projesi kapsamında, Dalaman Belediyesi iş birliğiyle toplamda 1050 ceviz fidanı ve 2075 zeytin fidanı dağıtımı gerçekleştirildi.MUĞLA (İGFA) - Muğla Dalaman'da 'Her Kapıda Bir Fidan' projesi kapsamında Cumhuriyet Meydanında fidan dağıtım etkinliği düzenlendi.

Dalaman Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü’nün de destek verdiği fidan dağıtım etkinliğine Dalaman Kaymakamı Mesut Yakuta, Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş, Dalaman Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürü Ahmet Kargılı katıldı. Kaymakam Yakuta ve Belediye Başkanı Durmuş, üreticilerle bir süre sohbet ettikten sonra ceviz ve zeytin fidanlarını dağıttı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz günlerde Menteşe’de başlatılan projenin Dalaman’da devam ettiğini belirten Durmuş, projenin yanan alanların tekrar yeşermesi açısından büyük öneme sahip olduğunu kaydetti.

Orman yangını felaketlerinde zarar gören üreticilere de proje sayesinde destekte bulunduklarını dile getiren Durmuş, üreticilerin fidanları ücretsiz şekilde alabileceklerini söyledi.

Durmuş; “Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüzce destek verdiğimiz bu proje, hem bölgedeki üreticilerimizin yeniden üretime kazandırılmasını sağlamak hem de yangınlarda zarar gören doğal dengemizi yeniden tesis etmek için önemli bir adım oldu. Üreticilerimizin yanında olmaya ve doğayı birlikte yeşertmeye devam ediyoruz. ” ifadelerini kullandı.