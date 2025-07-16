Muğla Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla baca denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

MUĞLA (İGFA) - Muğla’da yangın riskini en aza indirerek halkın huzur ve güvenini artırmayı amaçlayan denetimlerine devam eden Muğla Büyükşehir Belediyesi, 2024’ten bugüne kadar 2 bin 364 baca denetimi yaptı. Büyükşehir Belediyesi, baca temizliği ve kontrolü alanında gerçekleştirdiği çalışmalarla, olası yangınların önüne geçmeyi hedefliyor.

BACA TEMİZLİKLERİ 3 GÜN İÇİNDE DENETLENİYOR

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında görevli Eğitim Amiri Mehmet Haluk Önen, itfaiyenin baca temizliği konusunda 26 yetkili firmayla iş birliği yaptığını, yapılan temizliklerin tekrar denetlenerek vatandaşların güvenliğinin sağlandığını vurguladı.

Önen, “Mevzuatlar itfaiye teşkilatlarına bacaları temizletme ve denetleme yetkisi veriyor. Muğla İtfaiyesi olarak bacaların temizletme yetkisini 26 firmaya dağıtarak yetkilendirdik. Bu firmalar bizden almış olduğu yetki doğrultusunda ilimizde baca temizliğini yürütüyor. Muğla İtfaiyesi olarak firmaların yapmış olduğu temizlikleri 3 gün içerisinde yeniden denetliyoruz. Yapılan temizliği uygun görmezsek firmaya yeniden ücretsiz bir şekilde temizliği yeniletiyoruz.” dedi.

OLUMSUZ DURUMLARDA İDARİ İŞLEMLER UYGULANIYOR

İtfaiye ve zabıta teşkilatının koordineli bir şekilde denetimleri sürdürdüğünü dile getiren, Muğla Büyükşehir Belediyesi’nde görevli Zabıta Melike Melek Karalı, “Muğla İtfaiyesi ile işletmelerin baca denetimlerini sürdürüyoruz. Herhangi bir olumsuz durumla karşılaşıldığında itfaiye ekiplerimiz bizlere bildiriyor. Bizlerde işletme sahiplerine gerekli uyarıları yapıyoruz. Devam eden olumsuz durumlarda ise idari işlemler uyguluyoruz. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras’ın vatandaşların can ve mal güvenliğine verdiği önem doğrultusunda itfaiye ekiplerimizle koordineli bir şekilde denetimlerimizi sürdürüyoruz.” şeklinde konuştu.

DÜZENLİ BAKIM HAYATİ ÖNEMDE

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında görevli Mühendis Emre Yıldırım, yangın önlemleri konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Yıldırım, özellikle mutfaklarda oluşabilecek yangın risklerine karşı alınması gereken tedbirlerin hayati önem taşıdığını vurguladı ve büyük mutfaklarda uygulanması gereken zorunlulukları anlattı.