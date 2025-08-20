Muğla Büyükşehir Belediyesi, çocukların güvenli ve sağlıklı bir şekilde yüzme öğrenmeleri için ücretsiz yüzme kursları başlattı.

MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne ait Yatağan Hasan Haşmet Işık Yüzme Havuzu ve Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen ücretsiz kurslarda, 6-12 yaş grubundaki çocuklar uzman eğitmenler eşliğinde yüzme eğitimi alıyor.

Kayıtları 14-17 Ağustos 2025 tarihleri arasında yapılan kurslar, 18 Ağustos 2025 itibarıyla başladı. Kontenjanla sınırlı olan yüzme kursuna aileler yoğun ilgi gösterdi. Kurs kapsamında çocuklara temel yüzme teknikleri öğretilirken, aynı zamanda su güvenliği konusunda da eğitim veriliyor.

Veliler, kurs programı ve diğer detaylar hakkında bilgi almak için 444 48 01 numaralı telefondan Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne ulaşabiliyor.

İki çocuğunu da yüzme kursuna getiren Nergiz Güldürüm, “Belediyemizin yaptığı bu etkinliklerden çok memnunum. Çocuklarım yaz tatillerini telefon ve tabletle geçirmektense böyle faydalı kurslara geliyor. Yaz boyunca belediye tarafından düzenlenen kurslara katılmaya çalıştık. Çocuklarımın yazın boş vakit geçirmelerindense etkinliklerle dolu bir tatil geçirmeleri çok daha güzel. Bunun için Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras’a teşekkür ediyorum.” dedi.

Soy: “Çocuğum Hem Spor Yapıyor Hem de Keyifli Vakit Geçiriyor”

Kızını kursa getiren baba Mustafa Soy, “Kızımı yüzme kursu için buraya getirdim. Bu hizmetten çok memnunuz. Büyükşehir Belediyemize ve Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Çocuğum hem güzel vakit geçiriyor hem de yeni arkadaşlar ediniyor. Bunun yanı sıra bir de spor yapmış oluyor. Bu etkinliklerin çok faydalı olduğunu düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.