Antalya Büyükşehir Belediyesi, vektörlerle mücadele kapsamında 1700 personelle ilaçlama çalışmalarının yanı sıra eğitim çalışmalarını da sürdürüyor.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne çevre ilaçlaması konusunda danışmanlık yapan Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Çetin, belediyenin Ana Hizmet Binası’ndaki eğitim salonunda ilaçlama personeline yönelik eğitim verdi. Prof. Dr. Çetin, sahada görev yapan ilaçlama personelinin daha bilinçli ve doğru yöntemlerle çalışabilmesi amacıyla kapsamlı bir sunum gerçekleştirerek bilgi ve deneyimlerini paylaştı.

PERSONEL İSTİLACI TÜRLERE KARŞI BİLİNÇLENDİRİLİYOR

Prof. Dr. Hüseyin Çetin, “İstilacı Sinekler” konulu eğitiminde, Asya Kaplan Sivrisineği gibi istilacı türlerle etkin mücadelede dikkat edilmesi gereken noktaları anlattı. Eğitimde ilaçlama çalışmalarına da değinen Dr. Çetin; ilaçların nasıl ve nerelere uygulanması gerektiği, uygulama sırasında personelin nasıl korunması gerektiği gibi konularda kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi. Sahada görev yapan personelin bilinçlendirilmesi amacıyla verilen eğitim, uygulama sürecinin daha etkili ve güvenli yürütülmesi açısından büyük önem taşıyor.