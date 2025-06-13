Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri 2025 yılının ilk 6 aylık döneminde 380 anız, saman ve ekin yangınına müdahale etti. Ekipler 2024 yılında 1436 anız yangınına müdahale de bulunmuştu. MUĞLA (İGFA) - Muğla’nın doğal güzellikleriyle ön plana çıkan tarım arazileri, yaz aylarının gelmesiyle birlikte yeniden yangın tehdidiyle karşı karşıya. Özellikle kontrolsüz şekilde yakılan anızlar, hem tarımsal verimliliği düşürüyor hem de büyük orman yangınlarına davetiye çıkarıyor.

2024 YILINDA 1436 ANIZ YANGINI ÇIKTI

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, 2025 yılının ilk 6 ayında toplam 380 anız, saman ve ekin yangınına müdahale ederek büyük bir felaketin önüne geçti. Büyükşehir itfaiyesi ekipleri 2024 yılı genelinde toplam 1436 anız yangınına müdahale etti.

EKİPLER 7 GÜN 24 SAAT GÖREV BAŞINDA

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangın sezonunun başlamasıyla birlikte kırsal mahallelerde devriye faaliyetlerine ağırlık verdi. Özellikle riskli görülen tarım arazilerinde hem yangın önleme çalışmaları yapılıyor hem de bölge halkı bilinçlendirme faaliyetleriyle destekleniyor.

BAŞKAN ARAS “DOĞAYI KORUMAK HEPİMİZİN SORUMLULUĞU”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, vatandaşların anız yangınlarına karşı daha dikkatli ve duyarlı davranmaları gerektiğini söyledi. Başkan Aras “Muğla’mız hem tarımsal üretimi hem de doğal zenginlikleriyle ülkemizin en değerli bölgelerinden biri. Ancak her yıl yaşanan anız yangınları, hem çiftçimizin emeğini ziyan ediyor hem de ormanlarımızı tehdit ediyor. Bu yangınların çok büyük kısmı insan eliyle çıkıyor. Vatandaşlarımızdan ricamız, özellikle hasat sonrası anız yakmaktan kesinlikle kaçınmalarıdır. Bu sadece doğaya değil, aynı zamanda kendi can ve mal güvenliğimize de zarar veriyor” dedi.