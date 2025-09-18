Mudanya Belediyespor'dan Gökhan Uzuntaş, İzmir Sığacık'ta düzenlenen Granfondo İzmir Yarışları'nda 92,9 km'lik parkurda 2 saat 53 dakika 44 saniye ile birinci oldu.BURSA (İGFA) - Bursa'da Mudanya Belediyespor Kulübü Bisikletçisi Gökhan Uzuntaş, İzmir Sığacık’ta düzenlenen Granfondo İzmir Yarışları’nda yine zirvede yer aldı.

Genel Klasmanda 92,9 km’lik uzun parkuru 2 saat 53 dakika 44 saniyede tamamlayan Uzuntaş, birincilik kürsüsüne çıkarak şampiyon oldu.

Uzuntaş'ın yeni başarısını sosyal medya hesabından duyuran Mudanya Belediyesi, ilçenin adını bir kez daha gururla duyuran sporcuyu tebrik etti.