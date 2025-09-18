Türk halk müziğinin mihenk taşı Neşet Ertaş, 13. ölüm yıldönümü haftasında eserleriyle anılacak. Onun mirasını yaşatmak ve sevenlerine unutulmaz bir müzik deneyimi sunmak için sahnelerin “İmparatoru” İbrahim Tatlıses, Kırşehir’de özel bir konser verecek.İSTANBUL (İGFA) - Türk müziğinin efsanevi ismi İbrahim Tatlıses, 11 Ekim’de halk müziğinin mihenk taşı Neşet Ertaş’ın doğduğu topraklarda hayranlarıyla buluşuyor.

Kırşehir Big Thermal Spa Resort’un Neşet Ertaş Salonu’nda düzenlenecek özel konser, sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşatacak.

Tatlıses’in güçlü performansı, hem Neşet Ertaş’ı hem de Tatlıses hayranlarını bir araya getirerek izleyicilere duygusal ve nostaljik bir akşam sunacak.

Sahnede, “Ah Yalan Dünya”, “Zahidem” ve “Yolcu” gibi Neşet Ertaş’ın ölümsüz eserlerini kendi eşsiz yorumuyla seslendirecek olan Tatlıses, izleyicileri hem nostaljik hem de duygusal bir müzik yolculuğuna çıkaracak.

Konser, gala şıklığında hazırlanan özel menüler ve özenle tasarlanmış atmosfer ile konuklarına ayrıcalıklı bir deneyim yaşatacak.