Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Gebze Eskihisar Feribot Yolu üzerinde inşa ettiği üst geçidin asansörü bakım ve onarım çalışmaları kapsamında geçici süreyle devre dışı bırakıldı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların ulaşımda daha güvenli ve konforlu bir hizmet alabilmesi için üst geçitlerde düzenli olarak bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Gebze Eskihisar Feribot Yolu üzerindeki yaya üst geçidinin asansörü, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında geçici süreyle devre dışı bırakıldı.

Büyükşehir Belediyesi, bakım süresince yayaların üst geçidin merdivenlerini kullanmaları gerektiğini hatırlattı.

Çalışmaların kısa sürede tamamlanacağı belirtilirken, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için tüm önlemlerin alındığı vurgulandı.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından asansör, özellikle yaşlı ve engelli vatandaşların güvenle kullanabilmesi için yeniden hizmete açılacak.