Milli Savunma Bakanlığı, Milli Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınav başvuruları devam ediyor.ANKARA (İGFA) - MSÜ başvuruları, 02 Ocak 2025 Perşembe gününden 27 Ocak tarihine kadar devam edecek. Sınav başvurusu https://osym.gov.trresmî internet adresinden yapılacaktır.