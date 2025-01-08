Milli Savunma Bakanlığı, Milli Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınav başvuruları devam ediyor.ANKARA (İGFA) - MSÜ başvuruları, 02 Ocak 2025 Perşembe gününden 27 Ocak tarihine kadar devam edecek. Sınav başvurusu https://osym.gov.trresmî internet adresinden yapılacaktır.
MSÜ başvuruları ne zaman sona erecek?
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