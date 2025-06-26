Millî Savunma Bakanlığı, 2025 askerî öğrenci temini seçim aşamalarının 1 Temmuz-29 Temmuz tarihleri arasında yapılacağını, bedelli askerlik bedelinin ise 1 Temmuz’dan itibaren güncelleneceğini duyurdu.ANKARA (İGFA) - Millî Savunma Bakanlığı, haftalık basın bilgilendirme toplantısında personel ve askerî öğrenci alımı ile bedelli askerlik süreçlerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Bakanlık, 2025 Yılı Millî Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askerî Öğrenci Temini Seçim Aşaması Faaliyetleri’nin 1 Temmuz’da başlayacağını ve 29 Temmuz’a kadar devam edeceğini bildirdi.

MSÜ SEÇİM AŞAMALARI VE YURT İMKÂNI

MSÜ Harp Okulları ve Meslek Yüksek Okulları için seçim aşamalarına katılacak adaylar, 1 Temmuz-25 Ağustos 2025 tarihleri arasında Kredi Yurtlar Kurumu’nun belirlediği yurtlardan ücretsiz yararlanabilecek. Bakanlık, adayların süreç boyunca konaklama ihtiyaçlarının karşılanacağını vurguladı.

Bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedel ve ek bedel tutarı Askeralma Kanunu gereğince 1 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla memur aylık katsayısına göre güncellenecek.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/zchQ4a1YQQ— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 26, 2025

BEDELLİ ASKERLİKTE YENİ BEDEL GÜNCELLEMESİ

Bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedel ve ek bedel tutarları, Askeralma Kanunu gereğince 1 Temmuz 2025 itibarıyla memur aylık katsayısına göre güncellenecek. Mevcut bedel üzerinden bedelli askerlik başvurusu yapmak isteyen yükümlülerin, 30 Haziran 2025 tarihine kadar müracaat ve ödeme işlemlerini tamamlamaları gerektiği belirtildi.