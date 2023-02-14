Bayburtlu hemşerilerimiz ve STK’larımız gibi Bayburtlu İşadamlarımızda yardımda yarışıyor.İstanbul ve Marmara bölgesinde faaliyet gösteren Bayburtlu Firmalarımızdan Mopaş AŞ.Depremzede aileler için seferber oldu.

Mopaş AŞ.Yönetim kurulu başkanı Reşat Narman yaptığı açıklamada:

“Güneydoğu illerimiz, depremin yıkıcı yüzüyle karşı karşıya kaldı. 10 ilimiz felaketi yaşadı. Bu felaket; vatandaşlarımızı, ailelerini ve evlerini kaybetmelerine yol açtı. Bu trajik olaydan sonra, hayatını kaybeden afetzedelerin ailelerine ve yaralananların tedavilerine destek olmak bizlerin görevidir.” Dedi.

Narman: Görüyoruz ki; Türkiye olarak böyle bir olayda hep birlikte kenetlenerek depremin oluşturduğu hasara rağmen, vatandaşlarımızın arasındaki yardımseverlik ve dayanışma ruhu dimdik ayaktadır. Bölgede bulunan afetzedelere yardım etmek için tüm halkımız ve kurumlarımız bütün gücüyle çalışmaktadır

Mopaş olarak, biz de aynı duygu ve hissiyatla bölgedeki afetzedelerin hayatlarını yeniden kurmalarına yardımcı olmak için el ele verdik. Bu zor dönemde yardım etmek için ve depremin etkilerini azaltmak için elimizden geleni yapıyoruz. Bütün zorluklara rağmen, milletimizin yardım etme içgüdüsünün çok güçlü olduğunu görüyoruz.

Mopaş olarak; bu içgüdüyü desteklemek ve katkıda bulunmak için Afad ve Kızılay’a nakdi destekte bulunduk. Ayrıca iki tır dolusu ayni yardımı İstanbul Valiliği ve İstanbul Ticaret Odası’nın oluşturduğu yardım komitesine teslim ettik. Bölgedeki durumu yakından takip ediyoruz. Deprem mağduru afetzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak ve hayatlarını yeniden kurmalarına yardımcı olmak için gerekli desteği sağlamayı sürdüreceğiz.

Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralılar için acil şifalar dileriz.

Allah böyle felaketlerin tekrarını yaşatmasın, milletimizin başı sağ olsun.