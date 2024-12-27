Milli Savunma Bakanlığı ANT Başkanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatında merkez ve taşra teşkilatına 151 sürekli işçi alınacak.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakalığı Ant Başkanlığı'nın merkez ve taşra teşkilatında görevlendirmek üzere alacağı personel, İşkur üzerinden belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılacak. Teknisyen, kalifiye işçi, şoför, güvenlik ve temizlik görevlisi olarak istihdam edilecek personelin 35 yaşını aşmamış olması gerekiyor.

Milli Savunma BAkanlığı Ant BAşkanlığı'ndan yapılan duyuruda başvuruların 27 ve 31 Aralık tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İşkur) internet sitesi üzerinden yapılacağı bildirilid. Yapılan sınav sonucunda başarılı olan asıl ve yedk olan isimler Milli Savunma Bakanlığı Ant Başkanlığı'nın internet sitesi üzerinden paylaşılacak.