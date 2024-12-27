TEMA Vakfı Edirne İl Temsilcisi Şirin Çoğal, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın'ın Edirne Merkez Küçükdöllük köyünde 30 bin metrekarelik bir alana "köpek köyü" kurulacağına dair açıklama sonrasında meraların amaç dışı kullanımına karşı uyardıErdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - TEMA Vakfı Edirne İl Temsilcisi Şirin Çoğal, Türkiye’nin doğal varlıklarını koruma misyonuyla sürdürdükleri çalışmalar kapsamında, meraların amaç dışı kullanımı konusundaki endişelerini kamuoyuyla paylaştı.

Meraların hem biyolojik çeşitliliğin korunması hem de tarımsal üretim açısından büyük öneme sahip doğal alanlar olduklarını belirten Çoğal, bu alanların amacına uygun olmayan şekilde kullanılmasının meraların tahribatına yol açtığını ve hayvancılıkta kaba yem açığının artmasına neden olduğunu söyledi.

Şirin Çoğal, köylülerin de bu konuda endişelerini dile getirdiğini belirterek, "Köy muhtarından alınan bilgilere göre, bu alanı 400 büyükbaş ve 380 küçükbaş hayvan otlatma amacıyla kullanıyor. Köy tarafından, Edirne Tarım İl Müdürlüğü'ne itiraz dilekçesi verilmiş durumda. Bu alana alternatif olarak Edirne'de hâlihazırda bir köpek yeri bulunmaktadır ve il genelinde köpek köyü için uygun başka alanların değerlendirilmesi mümkünken, köy halkının kullandığı meralara yönelinmesi uygun bir tercih değildir. Köpek köylerinin de hayvan refahı açısından önemli olduğunun farkındayız, ancak bu tür projelerin, tüm tarafların beklentilerini karşılayacak şekilde uygun alanlarda hayata geçirilmesi önem taşımaktadır." dedi

Meraların amacı dışında kullanımının; doğal ekosistemlerin bozulmasına, su varlıklarının kirlenmesine ve biyolojik çeşitliliğin azalmasına yol açtığını da vurgulayan Çoğal, "Bu tür kullanımlar, yerel halkın geçim kaynakları üzerinde de olumsuz etkiler yaratmakta; çiftçilerin yem maliyetlerini artırarak kırsal kalkınmaya zarar vermektedir." dedi.

Meraların yalnızca belirli çevresel ve tarımsal hedeflere uygun şekilde kullanılmasını savunduklarını vurgulayan Çoğal, "Bu alanların amacı dışında kullanımı, doğal dengeyi tehdit etmekle kalmamakta, yerel halkın yaşamını da olumsuz etkilemektedir. Bu doğrultuda, meraların korunmasına yönelik yasal düzenlemelerin yapılması, denetimlerin artırılması ve sürdürülebilir kullanım yöntemlerinin benimsenmesi için tüm paydaşlarla iş birliği içinde çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Çoğal, meraların ana fonksiyonları arasında toprağı koruma, biyolojik çeşitliliği destekleme, arıcılık gibi tarımsal faaliyetler ve kırsal kalkınmada hayvancılığa yönelik yem ihtiyacını karşılamanın yer aldığını belirterek, farkındalığı artırmak amacıyla çalışmaların devam edeceğini sözlerine ekledi.