Edirne’nin de dahil olduğu birçok şehirde doğalgaz aboneleri, Zorlu Enerji Trakyagaz firmasından Palmet Enerji Gazdaş firmasına geçiş sonrası ciddi ödeme sorunlarıyla karşılaştı. Aboneler, bankalarını kontrol ettiklerinde talimatlarının haber verilmeden iptal edildiğini fark etti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Birçok abone, mobil bankacılık üzerinden ödeme yapmak istediğinde Gazdaş Trakya’nın ödeme yapılacak firmalar listesinde yer almadığını belirtti. Bu durum, hem fatura ödeme hem de otomatik ödeme talimatı yenileme süreçlerini imkânsız hale getirdi.

Özellikle otomatik ödeme talimatı olan Edirne'nin Keşan ilçesindeki doğal gaz aboneleri durumdan şikayetçi oldu.Geç ödeme nedeniyle ayrıca faturalara gecikme bedeli yansıtılmaması nedeniyle firma yetkililerine çağrıda bulunarak bu konuda bir tedbir alınmasını istedi.

BANKALAR VE GAZDAŞ’TAN FARKLI AÇIKLAMALAR

Bankalar, altyapı çalışmalarını gerekçe göstererek otomatik ödeme talimatlarının ortadan kalktığını ifade ederken, Gazdaş Trakya tarafından bu konuda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Aboneler, ödeme işlemlerini gerçekleştirememekten ve mağduriyetlerine çözüm bulunamamasından dolayı tepkili.

Doğalgaz hizmetinin temel bir ihtiyaç olduğunu belirten vatandaşlar, Gazdaş’tan bir an önce açıklama ve çözüm bekliyor.