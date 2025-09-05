Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin “Yaz Neşesi Etkinlikleri” kapsamında düzenlediği açık hava sinema gösterimleri, vatandaşlardan gelen yoğun ilgiyle eylül ayında da devam ediyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, “Yaz Neşesi Etkinlikleri” kapsamında düzenlediği açık hava sinema gösterimlerine devam ediyor. Vatandaşlardan gelen yoğun ilgi üzerine sinema gösterimleri eylül ayında da sinema tutkunlarını bir araya getirecek. Milli İrade Meydanı’nda bu hafta animasyon filmi “Can Dostlar” izleyicilerle buluşacak.

“CAN DOSTLAR” İZLEYİCİYLE BULUŞUYOR

Ailelerin keyifli vakit geçirmesine olanak tanıyan ücretsiz sinema gösterimleri, sinemaseverleri bir araya getirmeye devam ediyor. 6 Eylül Cumartesi akşamı (yarın) saat 20.30’da İzmit Milli İrade Meydanı’nda gerçekleştirilecek etkinlikte, sevilen animasyon filmi “Can Dostlar” izleyicilerle buluşacak. Eğlenceli hikâyesi ve renkli karakterleriyle çocukların olduğu kadar yetişkinlerin de ilgisini çeken film, katılımcılara unutulmaz bir akşam yaşatacak.

FİLM KEYFİNE PATLAMIŞ MISIR İKRAMI

Gösterim boyunca izleyicilere ücretsiz patlamış mısır ikram edilecek. Sinemanın vazgeçilmez lezzeti olan patlamış mısır, açık hava atmosferinde izleme keyfini katlayacak. Aileleriyle etkinliğe katılan çocuklar eğlenceli bir film deneyimi yaşarken, yetişkinler de nostaljik bir sinema gecesine tanıklık edecek.

“SANDALYENİ AL GEL” GELENEĞİ SÜRÜYOR

Açık hava sinemasının samimi atmosferine renk katan “Sandalyeni Al Gel” geleneği de devam ediyor. Vatandaşlar, kendi sandalyelerini getirerek, rahat bir ortamda film izleme şansı buluyor. Her hafta artan katılımla gerçekleşen sinema akşamları Milli İrade Meydanı’nda müthiş bir ambiyans oluşturuyor.