Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde Halk Sağlığı Haftası kapsamında Fatma Koç Parkı’nda vatandaşlara yönelik bilgilendirme standı kuruldu.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Sağlık ekipleri, vatandaşlara sağlıklı yaşamı teşvik eden broşürler dağıtarak özellikle kanserde erken teşhis konusunda bilgi verdi ve sigaranın solunum sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini anlattı. Stantta ayrıca karbonmonoksit ölçümleri yapılarak sigara içen vatandaşlara solunum değerleri gösterildi.

Yetkililer, bu tür etkinliklerin halk sağlığını koruma ve bilinç oluşturma açısından önemli olduğunu vurgularken, vatandaşlara sigaradan uzak durmaları ve düzenli sağlık kontrollerini ihmal etmemeleri çağrısında bulundu.