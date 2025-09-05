Üç ülkeden 300 bisikletçinin katıldığı 5. Kocaeli Turizm ve Bisiklet Festivali başladı. Bisiklet tutkunları ile pedal çeviren Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, Kocaeli'nin turizm güzelliklerinin de görülmesi çağrısında bulundu.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, doğa turizmini ve bisiklet kültürünü teşvik etmek amacıyla düzenlediği Turizm ve Bisiklet Festivali’nin bu yıl beşincisini gerçekleştirdi. Bu yılki festivale 3 ülkeden ve 30 şehirden toplam 300 bisiklet tutkunu katıldı.

Kocaeli Valiliği, Kandıra Belediyesi ve Kocaeli Bisiklet Platformu'nun da destek verdiği festivalin açılışına Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, Kandıra Belediye Başkanı Erol Ölmez, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü ve AK Parti Kandıra İlçe Başkanı Erol Çakır katıldı.

Bisiklet tutkunlarının heyecanıyla renklenen açılış programı Kerpe Ömerağzı Kamp Alanı’nda gerçekleşti. Katılımcılar, elektrik destekli bisikletlerle Kerpe’den Kartal Kayalıkları’na kadar uzanan yaklaşık 6 kilometrelik parkuru 15 dakikada tamamladı. İlk günü Kartal Kayalıkları'nda tamamlanan festival, denizin ve doğanın büyüleyici manzarası eşliğinde düzenlenen trio dinletisi ile unutulmaz bir akşamla sona erdi.

KOCAELİ SADECE SANAYİ ŞEHRİ DEĞİLDİR

Festivalin açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli’nin doğa turizmi açısından zenginliklerine dikkat çekti. "Kocaeli bir sanayi şehridir" algısının yanlış olduğuna vurgu yapan Başkan Büyükakın, "Oysa gerçek bambaşka. Şehrimizin yüzde 50’si orman, yüzde 29’u tarım arazisidir. Yani şehrimiz, birkaç kilometre ötesinde sizi doğayla buluşturan bambaşka güzelliklere sahip. Şu anda bulunduğumuz Kandıra, Karadeniz kıyısındaki en güzel ilçelerimizden biri. Burada 7 Mavi Bayraklı plajımız var. İzmit Körfezi’nde de 2 Mavi Bayrak dalgalanıyor. Kocaeli, toplamda 9 Mavi Bayraklı plajıyla gurur duyuyor. Şehrimizde 72 km işaretli bisiklet rotası ve 2.500 km dağ rotası bulunuyor. 125 km sahil şeridimiz, Sapanca Gölü kıyıları, yürüyüş ve bisiklet yollarıyla birlikte bisikletçiler için eşsiz imkânlar sunuyoruz. Aynı zamanda çevreye duyarlı büyük projeleri de hayata geçiriyoruz. İzmit Körfezi’nde 1,5 milyon ton dip çamurunu temizlediğimiz dev çevre projesiyle denizlerimizi yeniden maviye kavuşturuyoruz. 23 arıtma tesisiyle de bir damla evsel atık suyun bile denize karışmasına engel oluyoruz. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak; millet bahçelerimizden sahillerimize, bisiklet yollarımızdan çevre projelerimize kadar her alanda çalışıyoruz." dedi.

Başkan Tahir Büyükakın, konuşmaların ardından, bisiklet tutkunları ile birlikte pedal çevirdi.

Festival kapsamında 4 gün boyunca bisiklet tutkunları Kocaeli’nin eşsiz sahil ve doğa manzaralarıyla buluşacak. İlk gün Kerpe’den başlayan rota, Kartal Kayalıkları’na uzanarak gün batımının büyüleyici atmosferinde canlı müzik eşliğinde tamamlandı.