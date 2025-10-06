AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Polatlı İçme Suyu Projesi’nde sahte belge kullanımı ve kamu zararı iddiasıyla Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı hedef aldı. Gökçek, “549 milyon TL’lik ihale 2,5 milyar TL’ye çıktı, 5 yılda tamamlanamadı. Fakirin fukaranın hakkı yeniyor, adalet önünde hesap sorulmalı” dedi.ANKARA (İGFA) - AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’ı Polatlı İçme Suyu Projesi üzerinden sert sözlerle eleştirdi.

Başkan Yavaş’ın fotoğraflarının yer aldığı su bidonlarıyla konuşan Milletvekili Gökçek, Başkent'teki su kesintilerinin vatandaşları mağdur ettiğini, çamaşır ve bulaşık yıkanamadığını belirtti.

“549 MİLYONLUK İHALE 2,5 MİLYAR TL’YE ULAŞTI”

Polatlı’ya su götürmek için 2020’de yapılan ihalenin 549 milyon TL bedelle bir firmaya verildiğini, ancak projenin 5 yılda tamamlanamadığını ve maliyetin 2,5 milyar TL’ye yükseldiğini savunan Milletvekili Gökçek, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek döneminde 384 km’lik Kesikköprü hattının 7,5 ayda tamamlandığını anımsatarak, “107 km’lik Polatlı hattı 5 yılda nasıl bitmez? Bu bir vurgundur. Enflasyon bahanesiyle boru ve yapım maliyetleri artırılıp Ankaralıların parası peşkeş çekiliyor” dedi.

“SAHTE BELGE İDDİASI VE MÜTEAHHİTLERE KOLAYLIK”

Gökçek, ihaleyi alan firmanın sahte iş bitirme belgesi kullandığına dair haberleri gündeme taşıyarak, “Sahte yeterlilik belgesiyle iş yapıldıysa suç işlenmiştir. Bu konuya açıklık getirilmeli,” dedi. Firmanın 2025’te de hak ediş aldığını, belgeleri savcılığa ileteceğini belirtti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin nin Devlet Su İşleri’nin Gökpınar Barajı’ndan su getirme teklifini reddettiğini, bunun yerine Ankara’nın rezerv suyunu Polatlı’ya yönlendirdiğini iddia eden Gökçek, “Ankara susuzlukla boğuşurken, Mansur Yavaş müteahhitleri zengin etmek için bu hamleyi yaptı.” dedi.

Ankara’da trafiğin felç, Ankaray’ın bozuk, suyun verilemediğini savunan Gökçek, “Fakirin fukaranın hakkını yiyen bu yönetim, adalet önünde hesap vermeli” diyerek Yavaş’ı eleştirdi.