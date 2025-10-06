Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 7 Ekim Salı günü için Ege, Batı Akdeniz ve Marmara bölgelerinde kuvvetli, bazı illerde çok kuvvetli sağanak yağış uyarısı yaptı. Sel, su baskını, yıldırım, dolu ve hortum riskine karşı vatandaşlar uyarıldı.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 7 Ekim 2025 Salı günü için Ege, Batı Akdeniz ve Marmara bölgelerine yönelik kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Yapılan açıklamaya göre Ege Bölgesi: Muğla, Aydın kıyıları ve İzmir’in kuzey ve güney ilçelerinde çok kuvvetli; diğer alanlarda kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Batı Akdeniz: Isparta ve Antalya’nın doğu çevrelerinde çok kuvvetli; diğer bölgelerde kuvvetli sağanak yağış öngörülüyor.

Marmara Bölgesi ise bu akşam (6 Ekim) saatlerinden itibaren Edirne, Çanakkale ve Kırklareli’nin batısında; 7 Ekim’de ise Sakarya ve Bilecik hariç bölgenin genelinde kuvvetli, Çanakkale ve Balıkesir’in batısında çok kuvvetli sağanak yağış altına girecek.

Meteoroloji, sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel küçük çaplı dolu, kıyı kesimlerde hortum riski ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşları uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısı ardından söz konusu bölgelerdeki il valilikleri de vatandaşları sosyal medya hesaplarından uyarmaya başladı.