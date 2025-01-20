Muğla'da Milas Belediyesi sürdürülebilir kırsal kalkınma anlayışıyla tarımsal faaliyetlere ve üreten çiftçilerimize destek olmaya devam ediyor.MUĞLA (İGFA) - Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde yerel tohum üretiminin yaygınlaşması ve vatandaşlarımızın yerel tohumlara ulaşması amacıyla çalışmalar gerçekleştiren Milas Belediyesi, hayata geçirdiği proje kapsamında Milas ve faklı şehirlerden başvuru talebinde bulunan vatandaşlara 37 cins ve 230 çeşit tohum dağıtımı gerçekleştirecek.

Başvurular bugün başladı…

20-23 Ocak tarihleri arasında https://ybs.milas.bel.tr linkine giriş yapılarak alınacak olan başvurularda talep formunu dolduran vatandaşlarımız hizmetten faydalanabilecek. Aynı kişi 1 kez tohum talebinde bulunabilirken en fazla 15 adet tohum tercihi yapabilecek. Taleplerini Milas ilçe sınırları içerisinde oluşturan vatandaşlarımız tohumlarını Milas Belediyesi Jale Eren Yerel Tohum Merkezi Ofisi’nden teslim alacak.