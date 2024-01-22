31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimi için MHP Bayburt Belediye Başkan adayı olarak Hükmü Pekmezci'yi açıklamasının ardından Aydıntepe ve Demriözü adaylarını da açıkladı.

MHP Aydıntepe'de mevcut Belediye Başkanı Haşim Şentürk'le seçime girecek. 2014 yılında yapılan seçimlerde Aydıntepe Belediye Başkanı olan Haşim Şentürk, 2019 yılında girdiği seçimde yeniden Belediye Başkanı olarak seçilmişti.

Haşim Şentürk, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan seçimlerde seçmenin karşısına yeniden MHP adayı olarak çıkacak. MHP'nin Demirözü Belediye Başkan adayı ise Necmettin Ersen oldu.

Bayburt merkezde esnaflık da yapan Necmettin Ersen MHP'nin Demirözü Belediye Başkan adayı oldu.