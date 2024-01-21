İkinci sezona yeni teknik direktör ve yeni transferlerle hazırlanan Bayburt Özel İdarespor, oynadığı futbolla ligin ikinci sezonuna umut verdi.

Gençosman Stadı’nda saat 14.00’te başlayan karşılaşmayı Batuhan Bayar, Sedef Aktan, Oğuzhan Anıl hakem üçlüsü yönetti.

Ağır bir zeminde oynanan karşılaşmanın ilk yarısı her iki takımın da orta saha mücadelesiyle 0-0 beraberlikle tamamlandı.

İkinci yarıda daha çok gol arayan ekip temsilcimiz Bayburt Özel İdarespor, karşılaşmanın 88. dakikasında Baha Kısacık’ın asistiyle Hüseyin Cankut Atasoy’un ayağından buldu. 1-0

Karşılaşmanın 90. dakikasında Bayburt Özel İdarespor Teknik Direktörü Cevdet Uzunköprü kırmızı kart gördü.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşma temsilcimizin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Bu skorla puanını 6’ya çıkaran temsilcimiz, ligde kalma yönünde altın değerinde 3 puanın sahibi olurken ikinci sezona da moralle başlamış oldu.

Bayburt Özel İdarespor, 28 Ocak Pazar günü Tepecikspor’un konuğu olacak.