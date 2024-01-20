Bayburt Kültür ve yardım Derneği Kadın Kolları İstanbul Pendik Kaynarca’da Marmara Bayburt Kültür ve Yardımlaşma Derneği binasında gerçekleştirdiği “Gazze’ye umut ol ” yardım programında Bayburtlu kadınları bir araya getirdiler.

Bayburt Kültür ve yardım Derneği Kadın Kolları Başkanı Zeynep Nergis programın açılış konuşmasında Filistin’de yaşanan olaylara değinerek, ”Gazze’ye Umut ol ”programını düzenleyerek, Bayburtlu kadınlarımızın Gazze’deki din kardeşlerimizin yanında oldukların göstermesi bakımından önemini belirtti.

“Gazze’ye umut ol ” Programında Araştırmacı Gazeteci Lütfiye Aydın Bike kadınlarımıza bir konuşma yaptı.

Programda ayrıca Gurup Genç eserleriyle katılımcılara duygulu anlar yaşattılar.

Programa Araştırmacı Yazar Lütfiye Aydın Bike,Gurup Genç Yorumcuları İzzet Okumuş,Murat Polat,Mahir Arslan,Marmara bölgesi Bayburt Derneği kadın kolları başkanı Nejla Aydın,Demet Birgül,Bayburtgündem Anadolu yakası Temsilcisi Sinan Purut,İş adamı Hüsamettin Elçi ve Bayburtlu hanımlar katıldı.

Bayburt Kültür ve yardım Derneği Kadın Kolları “Gazze’ye umut ol ” programıyla Gazze halkına desteğini göstermek ve yardım yapılmasını sağlamak adına düzenlediği etkinlik Gurup Genç’in programının ardından sona erdi.