Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde Belediye Meclis Üyeleri Mehmet Uzun ve Selçuk Sibir’in Milliyetçi Hareket Partisi’nden (MHP) istifa etmelerinin ardından, MHP Bilecik İl Başkanı İbrahim Bağ önemli açıklamalarda bulundu.Pazaryeri Gündem/BİLECİK İGFA

İstifaların ardından sessizliğini bozan MHP Bilecik İl Başkanı İbrahim Bağ, partiye ve teşkilata zarar vermeye yönelik her adımın karşılıksız kalmayacağını vurguladı.

“Milliyetçi Hareket Partisi, köklü geçmişi ve güçlü teşkilat yapısıyla kişiler üzerinden değil, dava üzerinden yoluna devam eder” diyen Bağ, istifaların parti çalışmalarını etkilemeyeceğini ifade edip, partisinden istifa eden meclis üyelerinin meclis üyeliğinden de istifa etmelerini istedi.